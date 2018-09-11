Только 60% подвижного состава "Нижегородпассажиравтотранса" выходят в городе на линию Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Только 60% подвижного состава МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) выходят на линию в городе по данным на сентябрь 2018 года. Вопрос финансового состояния предприятия депутаты обсудили на заседании комиссии Гордумы по транспорту 17 сентября 2018 года.

И.о. директора НПАТ Александр Хватов рассказал, что всего в МП числится 632 автобуса, из них 92 единицы "под списание", 140 - находятся в ремонте, около 50 автобусов - в исправном состоянии, но из-за дефицита кадров, они стоят; и только около 350 единиц в среднем выходят на линию ежедневно. Коэффициент эксплуатации транспорта составляет порядка 0,6.

"До конца года планируется провести ремонт, чтобы вывести на линию 437 единиц, а с учетом приобретения новых автобусов, станет функционировать порядка 517 автобусов", - сказал Хватов.

Что касается приобретения новой техники, то за счет реализации федеральной программы планируется закупка порядка 100 новых автобусов.

"Предварительно одобрено 100 автобусов большой вместимости, газомоторных, с учетом скидки минпромторга на сумму 1,5 млрд рублей. Рассматривали заявку совместно со Сбербанк Лизинг-каникулы, с периодом оплаты до 1 января 2020 года. На прошлой неделе с правительством области встречались. На этой неделе будет принято окончательное решение. В 2019 году за счет закупки нового подвижного состава на линии будет 517 единиц", - пояснила и.о. директора департамента транспорта города Елена Кузнецова.

На вопрос корреспондента о том, когда дептранс подал заявку в министерство транспорта области на закупку нового транспорта, Кузнецова ответила, что еще летом. Подал ли минтранс соответствующую заявку в министерство промышленности и торговли России, она не ответила и посоветовала обратиться в область.

После закупки нового подвижного состава дептранс рассчитывает увеличить выход транспорта на линию до 80% от общего количества единиц и снизить убыток на 200 млн рублей.

"Почему мы не списываем тот транспорт, который стоит в нерабочем состоянии?", - поинтересовался председатель комиссии Гордумы по транспорту Алексей Гойхман, напомнив о том, что как только будет обновлен подвижной состав, снизятся расходы на ремонт, а значит и убытки МП.

"Ждем, когда комитет по управлению имуществом соберет комиссию на списание", - ответила Кузнецова.

Напомним, в июне дептранс сообщал о том, что планируется закупить 400 новых автобусов на газомоторном топливе, а также марки "Вектор" на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней - федерального, областного и муниципального. Позднее, в ходе общественных обсуждений с жителями города новой маршрутной сети, количество закупки снизилось до 330 единиц. Теперь речь идет о закупке 100 автобусов, только в 2019 году. Вопрос приобретения еще 220 единиц на комиссии по транспорту не обсуждался.