Глеб Никитин поздравил Дмитрия Азарова со вступлением в должность губернатора Самарской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил Дмитрия Азарова со вступлением в должность губернатора Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, 17 сентября в Самаре Глеб Никитин принял участие в церемонии вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Торжественное мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета.

"Учитывая значимость Самарской области для всей страны, сегодня по-настоящему исторический день. Дмитрий Игоревич, поздравляю Вас от имени всех нижегородцев и желаю удачи в работе", - обратился Глеб Никитин в ходе приветственной речи к Дмитрию Азарову.

Он отметил, что Нижегородская область и Самарская область "во многом схожи, связаны географически и исторически". "Нас объединяет великая река – Волга, и великая страна – Россия, мы входим в один округ, а теперь связаны еще и судьбами губернаторов. Год назад Президент доверил нам управление важнейшими регионами. Позади очень насыщенное время, Чемпионат мира по футболу и другие масштабные события. Никогда вы не дали повода усомниться в себе и доказали, что умеете держать слово. Поздравляю Самарскую область с таким губернатором", - заявил Глеб Никитин.

Напомним, церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области запланирована на 26 сентября.