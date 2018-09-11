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Общество

Комиссия нижегородской Думы просит пересмотреть планы по капремонту школ в связи с недофинансированием

17 сентября 2018 16:58  [84] Общество

Фото: социальные сети

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия Думы Нижнего Новгорода просит депутатов обратится к главе города с предложением пересмотреть планы по капремонту школ в связи с недофинансированием. Такое решение было принято на заседании комиссии 17 сентября 2018 года.

В ходе доклада об итогах подготовки образовательных учреждений к новому учебному году директор департамента образования администрации Ирина Тарасова рассказала, что на капитальный ремонт школ в этом году выделено 13,3 млн рублей, тогда как потребность превышает 1 млрд рублей. По факту капремонт выполнен всего на 1,3% от общего количества необходимых работ.

"Есть риск, что в следующем году часть школ перейдут в разряд аварийных?", - спросил депутат Евгений Лазарев.

Тарасова напомнила о том, что в начале этого года планировалось направить на капремонт школ более 600 млн рублей из областного бюджета, но в итоге, несмотря на несогласие депутатов, средства перераспределили в пользу строительства ясельных групп в связи с принятием программы на уровне федерации по ясельным группам на 2018-2019 годы.

Кроме того, затраты на текущий ремонт составили 101 млн рублей, при потребности в 240 млн рублей.

Лазарев предложил сменить приоритеты, и перераспределить 505 млн рублей, которые выделяют для работы библиотек - на капремонт школ. В итоге депутаты комиссии приняли решение обратиться к главе города Владимиру Панову с тем, чтобы пересмотреть реестр необходимых к ремонту школ и возобновить работу по данному вопросу.

Ранее администрация Нижнего Новгорода сообщала о готовности 100% школ к новому учебному году. При этом, на комиссии 17 сентября депутат Николай Сатаев заметил, что в преддверии 1 сентября в школе №181 в Канавинском районе был вскрыта крыша, которую необходимо срочно ремонтировать.

"Там загнулся лист, средства выделены. Ремонт должен быть закончен", - ответила Тарасова. Она также добавила, что 32 школы города являются ветхими зданиями, и они регулярно требуют ремонта.

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