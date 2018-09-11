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Надои молока с одной коровы в Нижегородской области увеличились в среднем на 4%.
Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, по итогам девяти месяцев текущего года средний надой с одной коровы составил 4,1 тысячи кг молока, что на 165,8 кг или на 4,2% больше, чем год назад.
За январь-сентябрь сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства области увеличили производство молока на 1,7% или на 6,2 тысячи тонн - до 376,8 тысячи тонн этого продукта.
В министерстве отметили, что увеличение продуктивности произошло в 26 районах области.
"Рост производства молока показывает эффективность имеющихся мер поддержки", - отметил глава региона Глеб Никитин.
"Увеличение производства в 26 районах очень хороший показатель. Необходимо проанализировать ситуацию там, где нет позитивной динамики, чтобы понять, с чем это связано. Важно, чтобы у производителей была возможность сбывать свою продукцию, в том числе на перерабатывающие заводы. Молоко, произведенное на территории Нижегородской области, является наиболее качественным сырьем для выпуска различных видов молочной продукции. Будем продолжать поддерживать нижегородских производителей и бороться с фальсификатом на полках магазинов ", - подчеркнул глава региона.
Как напомнили в региональном минсельхозе, в области продолжается заготовка кормов. По данным на 14 сентября 2018 года заготовлено 602,8 тысяч тонн (114%) сенажа, 214,2 тысяч тонн (91,2%) сена и 273,4 тысяч тонн (39,4%) силоса. Кроме того убрано 7,5 тысяч га (26,9%) кукурузы на силос, засыпано 230,5 тысяч тонн (92,7%) зернофуража. В настоящее время заготовлено 22 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.
Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона.
Как сообщалось ранее, в I полугодии надои от одной коровы в Нижегородской области увеличились на 3,5% - до 3,511 тысяч кг.
Напомним также, что Глеб Никитин поручил региональному минпромторгу усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом.
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