Надои молока с одной коровы в Нижегородской области увеличились в среднем на 4% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Надои молока с одной коровы в Нижегородской области увеличились в среднем на 4%.

Как сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, по итогам девяти месяцев текущего года средний надой с одной коровы составил 4,1 тысячи кг молока, что на 165,8 кг или на 4,2% больше, чем год назад.

За январь-сентябрь сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства области увеличили производство молока на 1,7% или на 6,2 тысячи тонн - до 376,8 тысячи тонн этого продукта.

В министерстве отметили, что увеличение продуктивности произошло в 26 районах области.

"Рост производства молока показывает эффективность имеющихся мер поддержки", - отметил глава региона Глеб Никитин.

"Увеличение производства в 26 районах очень хороший показатель. Необходимо проанализировать ситуацию там, где нет позитивной динамики, чтобы понять, с чем это связано. Важно, чтобы у производителей была возможность сбывать свою продукцию, в том числе на перерабатывающие заводы. Молоко, произведенное на территории Нижегородской области, является наиболее качественным сырьем для выпуска различных видов молочной продукции. Будем продолжать поддерживать нижегородских производителей и бороться с фальсификатом на полках магазинов ", - подчеркнул глава региона.



Как напомнили в региональном минсельхозе, в области продолжается заготовка кормов. По данным на 14 сентября 2018 года заготовлено 602,8 тысяч тонн (114%) сенажа, 214,2 тысяч тонн (91,2%) сена и 273,4 тысяч тонн (39,4%) силоса. Кроме того убрано 7,5 тысяч га (26,9%) кукурузы на силос, засыпано 230,5 тысяч тонн (92,7%) зернофуража. В настоящее время заготовлено 22 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин призвал правительство области найти дополнительные механизмы привлечения инвестиций в сельское хозяйство региона.

Как сообщалось ранее, в I полугодии надои от одной коровы в Нижегородской области увеличились на 3,5% - до 3,511 тысяч кг.

Напомним также, что Глеб Никитин поручил региональному минпромторгу усилить меры по борьбе с молочным фальсификатом.