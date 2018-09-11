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Общество

Проблему затопления подземных переходов около ГАЗа решили в Нижнем Новгороде, - глава района

18 сентября 2018 08:30  [593] Общество

Фото: соцсеть

Проблему затопления подземных переходов около проходных ГАЗа решили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает управление по работе со СМИ городской администрации, такую информацию озвучил глава района Александр Нагин.

По его словам, проблема решилась посредством прочистки напорных коллекторов систем дренажной канализации. Работы велись в подземных пешеходных переходах на проспекте Бусыгина, на станции "Автозаводская - Сортировочная" и у 6-й проходной ГАЗа.

"Ситуация с подтоплением усугублялась в период таяния снега и в дождливую погоду. Эти переходы являются связующим звеном между Горьковским автозаводом и спальными районами. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, мы приняли решение о прочистке 180 метров систем дренажной канализации. В настоящее время работы завершены", - приводит управление слова Александра Нагина.

Он добавил, что также планируется заменить насосы в данных подземных переходах до ноября 2018 года. Установка нового оборудования позволит сократить время решения нештатных ситуаций в случае их возникновения.

Напомним, что в 2019 году в Нижнем Новгороде стартует программа по строительству единой ливневой канализации. Проект оценивается в 600 млн рублей.

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