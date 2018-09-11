Рабочая группа будет создана по разработке программы реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Рабочая группа будет создана по разработке программы реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании комиссии Гордумы по экологии 11 сентября 2018 года.

Директор МКУ "Управление инженерной защиты города" Алексей Ежков рассказал, что в следующем году в первую очередь планируется привести в рабочее состояние ливневки на пр. Ленина в районе гостиницы "Волна", у завода "Теплообменник" на ул. Переходникова, участок на пересечении ул. Ковалихинская-Белинского, участок на ул.Казакова, а также территорию в границах ул. Октябрьской-Алексеевской.



Депутаты Евгений Лазарев и Михаил Сухарев поинтересовались, кем именно было принято решение о выполнении работ именно на этих улицах, когда в каждом районе города есть проблемные участки, в том числе в микрорайоне Сортировочный, который ежегодно подтапливается.

"Это решение инженерной защиты города и ОАО "Нижегородский Водоканал". Реконструкция запланирована на следующий год", - ответил Ежков.



Евгений Лазарев напомнил, что речь идет о том, что будет заключено концессионное соглашение (инвестиционная программа) по реконструкции всей сети ливневой канализации. "Почему Нижний Новгород идет по пути концессии?", - спросил депутат.

Как пояснил генеральный директор ОАО "Нижегородский Водоканал" Николай Николюк, ОАО "Нижегородский Водоканал" уже создает дочернюю структуру и планирует привлечь банковский ресурс. По его словам, затраты составят порядка 600 млн рублей за счет 100% заемных источников. "Это инфраструктурная ипотека, ориентировочно под 10% с последующей отдачей в течение 10 лет. Возвратность средств из бюджета города ожидается в течение 10-15 лет.



Депутаты попросили создать рабочую группу, чтобы еще раз обсудить программу, в том числе по вопросам расстановки приоритетов по тем или иным участкам, а также необходимости учета всех ливневок в городе и более подробного объяснения о необходимости заключения концессии.