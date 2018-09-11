Последние новости рубрики Общество
11 сентября 2018 16:00  [79] Свалка на ул.Цветочная в Нижнем Новгороде ликвидирована после обращения прокуратуры
11 сентября 2018 15:31  [98] Глеб Никитин откроет региональный форум "Городская среда" 12 сентября
11 сентября 2018 15:20  [112] Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили изменения в правила благоустройства по инициативе "Теплоэнерго"
11 сентября 2018 15:09  [84] Количество ярмарок "Покупай нижегородское" в Нижегородской области в 2018 году увеличилось на 10%
11 сентября 2018 14:48  [628] Рабочая группа будет создана по разработке программы реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде
11 сентября 2018 14:47  [138] "Администрация Канавинского района предоставила недостоверные данные об устранении провала около метро", - нижегородский ОНФ
11 сентября 2018 13:47  [741] Более 600 пешеходных переходов обновлено у школ Нижнего Новгорода
11 сентября 2018 13:09  [103] Экологическая акция пройдет 14 сентября в дендрарии Дзержинска Нижегородской области
11 сентября 2018 11:58  [136] Тридцать особей пятнистого оленя планируется завезти в Дальнеконстантиновский район Нижегородской области в 2018 году
10 сентября 2018 19:10  [1455] Семь парковок организованы около стадиона "Нижний Новгород" для болельщиков матча Россия-Сербия
Общество

Рабочая группа будет создана по разработке программы реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде

11 сентября 2018 14:48  [628] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Рабочая группа будет создана по разработке программы реконструкции ливневок в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании комиссии Гордумы по экологии 11 сентября 2018 года.

Директор МКУ "Управление инженерной защиты города" Алексей Ежков рассказал, что в следующем году в первую очередь планируется привести в рабочее состояние ливневки на пр. Ленина в районе гостиницы "Волна", у завода "Теплообменник" на ул. Переходникова, участок на пересечении ул. Ковалихинская-Белинского, участок на ул.Казакова, а также территорию в границах ул. Октябрьской-Алексеевской.

Депутаты Евгений Лазарев и Михаил Сухарев поинтересовались, кем именно было принято решение о выполнении работ именно на этих улицах, когда в каждом районе города есть проблемные участки, в том числе в микрорайоне Сортировочный, который ежегодно подтапливается.

"Это решение инженерной защиты города и ОАО "Нижегородский Водоканал". Реконструкция запланирована на следующий год", - ответил Ежков.

Евгений Лазарев напомнил, что речь идет о том, что будет заключено концессионное соглашение (инвестиционная программа) по реконструкции всей сети ливневой канализации. "Почему Нижний Новгород идет по пути концессии?", - спросил депутат.

Как пояснил генеральный директор ОАО "Нижегородский Водоканал" Николай Николюк, ОАО "Нижегородский Водоканал" уже создает дочернюю структуру и планирует привлечь банковский ресурс. По его словам, затраты составят порядка 600 млн рублей за счет 100% заемных источников. "Это инфраструктурная ипотека, ориентировочно под 10% с последующей отдачей в течение 10 лет. Возвратность средств из бюджета города ожидается в течение 10-15 лет.

Депутаты попросили создать рабочую группу, чтобы еще раз обсудить программу, в том числе по вопросам расстановки приоритетов по тем или иным участкам, а также необходимости учета всех ливневок в городе и более подробного объяснения о необходимости заключения концессии.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph