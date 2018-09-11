Нижегородский музей кораблей, дендрарий и фестивальную площадку предложили создать на "Гребниевских песках" Общество

Гребневские пески на Стрелке Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперты предложили создать на территории "Гребниевских песков" в Нижнем Новгороде музей кораблей, дендрарий и фестивальную площадку. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Круглый стол, где обсуждались проекты для развития этой территории, состоялся 18 сентября.

В советское время, начиная с 1970-ых годов, на острове располагался городской пляж, на который можно было попасть по понтонному мосту. В 1990-2000-е годы территория полностью заросла. В 2008-2012 гг. специалисты разрабатывали концепцию создания там рекреационного и социально-культурного пространства, однако, для реализации проектов не удалось найти инвесторов.

В настоящее время территория "Гребневских песков" перешла в областную собственность. Глава Нижегородской области Глеб Никитин инициировал общественное обсуждение дальнейшей судьбы острова. По мнению Глеба Никитина, способы использования данной территорию, которая долгие годы юридически никому не принадлежала, должны решать жители города.

В ходе круглого стола 18 сентября директора департамента туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин высказал мнение, что территорию "Гребневских песков" можно использовать для проведения фестивалей.

"Здесь хорошая транспортная доступность, рядом есть парковочные места. Часть острова можно использовать как парк, часть - для проведения фестивалей. Остров каждый год подвергается подтоплению, поэтому капитальное строительство затруднительно, а временные летние сооружения вполне допустимы", - считает Алексей Алехин.

По мнению доцента кафедры ландшафтной архитектуры "Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета" Татьяны Киреевой, территорию "Гребневских песков" необходимо сохранить в ее природном состоянии.

"Даже если там будут проводиться фестивали, они должны соответствовать экологической тематике", - подчеркнула она.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов обратил внимание на сложности работы с этой территорией: каждую весну "Гребневские пески" затапливает, из-за чего возникает необходимость убирать ил, который скапливается на растениях.

"Есть интересная идея - создание музея кораблей: такого в России еще нет. Но для того, чтобы получить федеральную поддержку, необходимо подготовить инженерную инфраструктуру территории ", - отметил Сергей Попов.

Также в ходе круглого стола прозвучали идеи создания на острове дендрария, парка, пляжа.

В итоге представитель общественной организации "Открытая Стрелка" Марина Игнатушко предложила провести дальнейшее исследование этой территории, чтобы на основании полученных данных более детально рассматривать предлагаемые проекты.

Также планируется организовать конференцию с участием различных специалистов из вузов, проектных агентств, субъектов туриндустрии, архитекторов и т.д.

Кроме того, в связи с тем, что за 2008-2012 годы уже было выполнено много предпроектных разработок по теме "Гребневских песков", на круглом столе предложили провести открытую выставку этих работ.

Площадками, где жители могут обсудить, как дальше использовать эту территорию, являются группы "ВКонтакте" и в сети Facebook. Обсуждение продлится до 30 сентября текущего года включительно.