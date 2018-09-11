Сергея Горина представили в нижегородской Думе в качестве депутата по округу № 17 Политика

Сергей Горин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сергея Горина представили в нижегородской Думе в качестве депутата по округу № 17. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года.

В новом статусе Горина представил председатель Гордумы Дмитрий Барыкин.



Напомним, экс-министр культуры Нижегородской области и бывший глава департамента культуры в нижегородской администрации Сергей Горин набрал более 56% голосов на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 17, которые прошли в Единый день голосования 9 сентября.



Согласно предварительным итогам голосования, за выдвинувшегося от партии "Единая Россия" Сергея Горина проголосовали 3,57 тысячи человек (56,4%), за кандидата от КПРФ Михаила Завьялова – 1,32 тысячи (20,9%).