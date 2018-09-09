Экс-министр культуры Нижегородской области Сергей Горин набрал более 56% голосов на довыборах в Гордуму Политика

Сергей Горин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-министр культуры Нижегородской области Сергей Горин набрал более 56% голосов на довыборах в Думу Нижнего Новгорода по одномандатному избирательному округу № 17. Об этом сообщается на сайте Облизбиркома 10 сентября 2018 года.

Согласно предварительным итогам голосования, за выдвинувшегося от партии "Единая Россия" Сергея Горина проголосовали 3,57 тысячи человек (56,4%), за кандидата от КПРФ Михаила Завьялова – 1,32 тысячи (20,9%).

Дмитрий Николаев (ЛДПР) получил 745 голосов (11,8%), справедливоросс Антон Москаленко – 464 голоса (7,3%), Алексей Репников ("Яблоко") – 232 голоса (3,7%).

Напомним, что 9 сентября прошли выборы губернатора области, дополнительные выборы депутатов Госдумы ФС РФ и Заксобрания Нижегородской области, а также в 27 районах области и четырех городских округах состоялись выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По последним данным, в голосовании приняли участие 40,52% избирателей Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, округ стал вакантным после сложения полномочий депутатом Олегом Владимировичем Сорокиным.

Напомним, министр культуры Нижегородской области Сергей Горин покинул пост с 17 апреля 2018 года.