Нижегородская Дума одобрила расходы на приобретение новогодней ёлки за 10 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородская Дума одобрила расходы на приобретение новогодней ёлки за 10 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании 19 сентября 2018 года.

Изменения приняты в рамках общих корректировок в бюджет города.



Депутат Марк Фельдман рассказал, что, прежде чем принять решение, прошло совещание с участием первого заместителя главы администрации Наталии Казачковой по обсуждению наиболее подходящего варианта закупки ели.



"Мы проработали несколько вариантов по поставке елки. В итоге решили, что ель будет искусственная. Высота 22 метра. Выше нельзя, иначе она может упасть. Ширина 10,2 метра. Цена самой ели 1 млн 706 тысяч рублей, ее надо оснастить. Это шары, игрушки, шкаф, монтаж ели и обвеса, входит демонтаж ели и обвеса. Мы выяснили, что у нас печальная ситуация в районах, поэтому старая ель будет перевезена на территорию одного из районов. Мы приобретали ее в 2013 году, состояние и качество требует инвестиций и ремонта", - пояснила Казачкова.



"Когда я был главой Канавинского района, хотел приобрести ель за 3,5 млн рублей, это было 10 лет назад. Сборка и разборка составляла 200 тысяч рублей ежегодно. Та цена, о которой говорится, 10 млн рублей – это хорошая цена за хороший продукт. Хорошие вещи стоят дорого. Обратите внимание на качество поставляемой продукции", - добавил депутат Николай Сатаев.



В итоге было принято положительное решение.

Ранее этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по бюджету.