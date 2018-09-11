Комиссия нижегородской Думы одобрила расходы на приобретение новогодней елки в размере 10 млн рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия нижегородской Думы по бюджету одобрила расходы на приобретение главной городской елки к Новому году в размере 10 млн рублей. Такое решение было принято на заседании 13 сентября 2018 года, вопрос будет вынесен на Думу 19 сентября.

Первый заместитель главы администрации Наталия Казачкова пояснила, что изначально жители города просили о закупке елки и попросила депутатов поддержать необходимость этих затрат.

На вопрос корреспондента о том, будет ли елка живая, либо искусственная, председатель комиссии Марк Фельдман ответил, что окончательное решение пока не принято, оно в процессе обсуждения. "Я сторонник живой елки. Мы вовремя занимаемся тем, что выделяем средства на эти цели", - сказал он.

Напомним, в прошлом году на пл. Минина была установлена искусственная елка, на пл. Горького – живая из Дальнеконстантиновского района.