Последние новости рубрики Экономика
13 сентября 2018 16:21  [46] Бюджет Нижегородской области на 2019-2021 годы сформируют с учетом приоритетов Стратегии развития
13 сентября 2018 16:18  [50] Новая дорога вдоль ул. Волжской набережной в Нижнем Новгороде будет передана в муниципальную собственность
13 сентября 2018 16:07  [66] Глеб Никитин заявил о необходимости увеличения федерального софинансирования для празднования 800-летия Нижнего Новгорода
13 сентября 2018 15:35  [71] Нижегородская область и Сербия договорились о фундаментальном развитии сотрудничества
13 сентября 2018 14:41  [723] Комиссия нижегородской Думы одобрила расходы на приобретение новогодней елки в размере 10 млн рублей
12 сентября 2018 11:52  [1507] Комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты планируется построить в Нижегородской области
11 сентября 2018 17:08  [338] Депутаты комиссии нижегородской Думы одобрили увеличение расходов бюджета почти на 200 млн рублей в сентябре
11 сентября 2018 15:43  [295] Более 20 инициатив соцэкономического развития примут участие в нижегородском этапе Всероссийского конкурса лучших практик
11 сентября 2018 09:44  [1462] Глеб Никитин вошел в состав комиссии Правительства РФ по модернизации экономики
10 сентября 2018 14:45  [1742] Правительство Нижегородской области направит более 70 млн рублей на субсидирование предприятий промышленности
Экономика

Комиссия нижегородской Думы одобрила расходы на приобретение новогодней елки в размере 10 млн рублей

13 сентября 2018 14:41  [723] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия нижегородской Думы по бюджету одобрила расходы на приобретение главной городской елки к Новому году в размере 10 млн рублей. Такое решение было принято на заседании 13 сентября 2018 года, вопрос будет вынесен на Думу 19 сентября.

Первый заместитель главы администрации Наталия Казачкова пояснила, что изначально жители города просили о закупке елки и попросила депутатов поддержать необходимость этих затрат.

На вопрос корреспондента о том, будет ли елка живая, либо искусственная, председатель комиссии Марк Фельдман ответил, что окончательное решение пока не принято, оно в процессе обсуждения. "Я сторонник живой елки. Мы вовремя занимаемся тем, что выделяем средства на эти цели", - сказал он.

Напомним, в прошлом году на пл. Минина была установлена искусственная елка, на пл. Горького – живая из Дальнеконстантиновского района.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph