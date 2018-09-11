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Общество

Нижегородские депутаты одобрили передачу дороги вдоль Волжской набережной в муниципальную собственность

19 сентября 2018 11:48  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода одобрила передачу дороги вдоль улицы Волжская набережная около стадиона и микрорайона "Седьмое небо" из областной в муниципальную собственность. Решение было принято на заседании Гордумы 19 сентября 2018 года.

Речь идет о дорогах, пешеходных переходах и земельных участках вдоль дороги, которые были построены и благоустроены в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева ранее сообщала о том, что по ФЗ-131 городские дороги должны быть в собственности муниципалитета. Всего передано шесть автомобильных дорог общего пользования в районе улиц Бетанкура, Самаркандская, Стрелка, Совнаркомовская, Пролетарская; два пешеходных перехода в разных уровнях через ул.Бетанкура и ул.Самаркандская; 34 земельных участков, попадающих в постоянную полосу отвода и необходимые для эксплуатации и содержания автомобильных дорог.

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