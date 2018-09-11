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Экономика

Новая дорога вдоль ул. Волжской набережной в Нижнем Новгороде будет передана в муниципальную собственность

13 сентября 2018 16:18  [54] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новая дорога вдоль ул. Волжской набережной около стадиона и микрорайона "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде будет передана из областной в муниципальную собственность. Этот вопрос депутаты Гордумы обсудили на комиссии по имуществу 13 сентября 2018 года.

Речь идет о дороге, двух пешеходных переходах и земельном участке вдоль дороги, которые были построены и благоустроены в рамках подготовки к ЧМ-2018. Председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Светлана Помпаева сообщила о том, что по ФЗ-131 городские дороги должны быть в собственности муниципалитета.

"Изначально территория находилась в муниципальной собственности, потом была передана в областную собственность перед чемпионатом. Теперь идет обратный процесс. По закону необходимо, чтобы она находилась в муниципальной казне", - пояснил председатель комиссии Кирилл Лазорин. Если к основному заседанию 19 сентября будут готовы документы о передаче объектов, то вопрос будет вынесен на Думу.

Напомним, в июле мощный поток дождевой воды подмыл песчаное основание дороги и брусчатого тротуара.

Глава города Владимир Панов назвал "ошибку проектантов" предварительной причиной размыва брусчатки на набережной. В августе прокуратура установила, что в результате обильных осадков на дороге, проходящей вдоль микрорайона "Седьмое небо" по ул. Волжской набережной скопилась вода, из-за чего произошел размыв откосной части с выносом грунта на проезжую часть. По фактам выявленных нарушений прокуратура направила в адрес главы города представление.

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