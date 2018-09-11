"Нижегородская область является потенциальным лидером в сфере цифровизации экономики", - Глеб Никитин Бизнес

Фото: Александр Воложанин

"Нижегородская область является потенциальным лидером в сфере цифровизации экономики", - заявил глава региона Глеб Никитин в ходе делового завтрака Приволжского представительства ИД "Коммерсантъ" "Цифровизация промышленности как инструмент повышения эффективности производства" в рамках Digital Summit 19 сентября 2018 года.

В деловом завтраке также приняли участие директор Фонда развития промышленности РФ Роман Петруца и директор департамента цифровых технологий Минпромторга РФ Владимир Дождев.

Глеб Никитин в ходе мероприятия подчеркнул, что обязательными условиями для развития региона являются "повышение эффективности производства и ликвидация технологического отставания". "Цифровизация – одна из важнейших задач, которые ставит перед нами Президент РФ. Однако на данный момент даже крупные компании продвинулись в этом направлении не так, как хотелось бы. Одна из причин тому - отсутствие комплексных системных решений, которые обеспечат автоматизацию производства. Мне хотелось бы, чтобы все участники саммита проанализировали, где они в производстве не до конца используют свои резервы", - рассказал он.

Глава региона отметил, что Нижегородская область является потенциальным лидером в данной сфере. "С точки зрения создания комплексных отечественных решений управления производством в наибольшей степени продвинулся "Росатом" и федеральный ядерный центр. С другой стороны, у нас много предприятий – потенциальных потребителей систем автоматизации, поэтому очень важно объединить спрос и возможности по созданию продукта. В этом плане у региона есть огромный потенциал для развития", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября 2018 года. Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".