Международный Digital Summit открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября Бизнес

Международный Digital Summit открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на мероприятии.

Как отметил на открытии глава Нижегородской области Глеб Никитин, данный форум "является первым подобным мероприятием, которое проходит в Нижнем Новгороде", напомнив, что при этом форум является продолжением традиционных бизнес-форума и IT-форума.

"IT технологии уже давно внедрились в нашу жизнь. Они стали привычны и трансформировались в промышленность, здравоохранение, социальную сферу и ЖКХ, то есть в то, что нас окружает", - сказал на открытии форума Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, ключевая тема цифрового саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках Digital Summit, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".

Ранее также отмечалось, что в регионе работает около 700 IT-компаний. "Символично, что мероприятие, посвященное прикладным вопросам использования цифровых технологий, проходит именно в нашем регионе. Нижегородская область - один из IT-центров России и передовая площадка по внедрению современных, в том числе и цифровых технологий, в различных сферах. Наша задача – создать условия для дальнейшего развития IT-сферы. Уверен, что проведение такого мероприятия как "Digital Summit" поможет найти бизнес-партнеров", - заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

На официальном сайте саммита будет предусмотрена онлайн-трансляция пленарных заседаний, круглых столов и дискуссионных панелей.

Напомним, что "Умный регион" является одним из приоритетных направлений национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". В апреле 2018 года Нижегородская область была включена в число 20 пилотных субъектов РФ по реализации проектов направления "Умный регион". Напомним также, что Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.