Нижегородские школьники смогут бесплатно посещать музеи с октября 2018 года

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Нижегородские школьники смогут бесплатно посещать музеи с возможностью бесплатного проезда, начиная с октября 2018 года. Соответствующие корректировки в бюджет города были внесены на заседании Думы 19 сентября 2018 года.
Речь идет о так называемых "Открытых уроках". Депутаты внесли изменения в бюджет, согласно которым 4,6 млн рублей будут направлены на оплату расходов по транспортировке учеников шестых-седьмых классов в городские музеи.
"Мы сделали пока пилот для шестых-седьмых классов, всего 890 классов. Мы предлагаем школам любой музей на выбор, в зависимости от того, какая программа им интересна", - рассказал глава города Владимир Панов.
"Федеральное законодательство сильно ограничивает нас в том, что школьный автобус может ездить только по определенному маршруту и не может отвезти учеников в музей. Мы вынуждены делать дополнительное финансирование. Было бы прекрасно, если бы у нас в будущем появился постоянный экскурсионный транспорт", - добавил он.
Панов сказал, что первое посещение школьниками музеев по данной программе планируется в октябре.
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