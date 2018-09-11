Нижегородские школьники смогут бесплатно посещать музеи с октября 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские школьники смогут бесплатно посещать музеи с возможностью бесплатного проезда, начиная с октября 2018 года. Соответствующие корректировки в бюджет города были внесены на заседании Думы 19 сентября 2018 года.



Речь идет о так называемых "Открытых уроках". Депутаты внесли изменения в бюджет, согласно которым 4,6 млн рублей будут направлены на оплату расходов по транспортировке учеников шестых-седьмых классов в городские музеи.



"Мы сделали пока пилот для шестых-седьмых классов, всего 890 классов. Мы предлагаем школам любой музей на выбор, в зависимости от того, какая программа им интересна", - рассказал глава города Владимир Панов.



"Федеральное законодательство сильно ограничивает нас в том, что школьный автобус может ездить только по определенному маршруту и не может отвезти учеников в музей. Мы вынуждены делать дополнительное финансирование. Было бы прекрасно, если бы у нас в будущем появился постоянный экскурсионный транспорт", - добавил он.



Панов сказал, что первое посещение школьниками музеев по данной программе планируется в октябре.