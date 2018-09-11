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Общество

Нижегородский фонд капремонта занял шестое место в рейтинге информационной открытости регоператоров за 2017 год

19 сентября 2018 15:21  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский фонд капитального ремонта занял шестое место в "Рейтинге информационной открытости региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов" за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 19 сентября 2018 года.

Согласно информации, рейтинг составляется на основе анализа сайтов регоператоров. Для участия в оценке были приглашены эксперты Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР).

Как сообщается в пресс-релизе, фонд активно использует электронные сервисы для оперативного реагирования на обращения граждан. Так, узнать о ходе проведения работ в многоквартирном доме или задать вопрос теперь можно в официальной группе социальной сети, ответ будет предоставлен в кратчайшие сроки. Также фонд ежедневно актуализирует информацию на официальном сайте.

"Мы совершенствуем технологии предоставления и разъяснения информации путем расширения способов и форм ее получения, обеспечивая при этом возможность выбора удобного формата, простоту, и понятность предоставленной информации. Официальный сайт Фонда был модернизирован и стал доступнее для населения, мы изменили формат подачи информации, вывели в отдельный интерактивный блок ссылки наиболее актуальных разделов, теперь найти интересующую информацию стало проще", - сообщила заместитель генерального директора по связям с общественностью Мария Соловьёва.

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