Нижегородская область и Cisco станут развивать сотрудничество в области цифровой экономики региона Бизнес

Джонатан Спарроу и Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область и Cisco станут развивать сотрудничество в области цифровой экономики региона. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на подписании соглашения между главой региона Глебом Никитиным и гендиректором ООО "Сиско Солюшенз", президентом Cisco по работе в России и СНГ Джонатаном Спарроу.

Соглашение предусматривает взаимодействие по направлениям "Умный город" - повышение эффективности управления и контроля за городскими службами и инфраструктурой, "Цифровое производство" - внедрение систем повышения эффективности производства, конкурентоспособности производимой продукции и "Цифровая школа" - создание единой цифровой информационно-образовательной среды для образовательных учреждений, цифровых учебно-методических комплексов, инфраструктуры для предоставления возможности дистанционного обучения.

"Мы благодарны за то что Cisco будет стратегическим партнером России в целом и готова делится с нами опытом, помогать в организации IT-проектов. Я думаю, что мы найдем серьезные точки роста сотрудничества и вы поможете нам двигаться более быстрыми темпами, чем те города, которые являются вашими партнерами в других странах", - сказал при подписании соглашения Глеб Никитин.

Он добавил, что регион, тем не менее намерен "опираться на отечественные IT-компании".

"Вы прекрасно понимаете, что локализация аппаратного обеспечения для нас чрезвычайно важна", - пояснил глава региона.

Джонатан Спарроу отметил, что Нижегородская область обладает уникальным научно-техническим потенциалом и мощной образовательной базой, занимает четвертое место в РФ по инновационному потенциалу и является одним из лидеров по количеству IT разработчиков в России. Cisco, в свою очередь, активно взаимодействует с государственными органами по всему миру. Мы помогаем строить умные города и цифровое производство в сфере образования. Все это позволит нашему сотрудничеству быть максимально эффективным", - подчеркнул глава компании.

Напомним, что 19 сентября в Нижнем Новгороде начал работу международный Digital Summit. Его ключевая тема - цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни.

СПРАВКА:

Cisco - американская транснациональная компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий. Изначально занималась только корпоративными маршрутизаторами.

"Сиско Солюшенз" является 100%-ной "дочкой" Cisco и с 2015 года оказывает прямые услуги российским клиентам без участия локальных интеграторов.