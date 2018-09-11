ТП "Нижегородец" обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 511 млн рублей Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО ТП "Нижегородец" обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 511 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 19 сентября 2018 года.

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью заключило ряд договоров с ООО "Омега" на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в Нижнем Новгороде. При этом, как сообщает СУ СК, ООО "Омега" по адресу регистрации не располагается, у организации отсутствует численность сотрудников, получавших доход в 2016-2017 годах, а руководство компании за вышеуказанный период представило налоговую отчетность с минимальными показателями. Под подписанным договорам ООО "Омега" работы не выполнило.

По информации ведомства. таким образом, руководство ООО ТП "Нижегородец" совершило уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. В результате компания не уплатила НДС за три квартала 2017 в сумме свыше 511 млн 257 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).



СПРАВКА:

ООО Торговое предприятие "Нижегородец" - уставной капитал 10 млн рублей. Основной вид деятельности - торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах.

Учредители – Владимир Гойхман (34,34%), Алсу Фахуртдинова (16,67%), Максим Шапошников (48,99%). По данным ЕГРЮЛ, 7 февраля 2018 года принято решение о ликвидации юрлица, ликвидатором является Вадим Смирнов.