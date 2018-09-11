Два несовершеннолетних велосипедиста пострадали в ДТП в Нижегородской области 19 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два несовершеннолетних велосипедиста пострадали в ДТП в Нижегородской области 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 11:10 на пр. победы в г. Кстово 25-летняя женщина-водитель на автомобиле Nissan совершила наезд на 13-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьник после осмотра в ЦРБ был отпущен домой.

Ещё одно подобное ДТП произошло на трассе в Вадском районе. В 13:35 на 20 км автодороги Криуша – Вад – Перевоз – Бутурлино – Толба 57-летний водитель автомобиля Kia сбил несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. 14-летний мальчик также после осмотра в больнице был отпущен.

Напомним, в этот день 18-летний мотоциклист сбил 14-летнего школьника в Спасском районе.