Международный телемост с нижегородскими юными изобретателями состоялся в ходе Digital Summit 20 сентября Общество

Международный телемост с нижегородскими участниками выставки юных изобретателей состоялся в ходе второго дня международного Digital Summit 20 сентября 2018 года.

В телемосте Россия-Индонезия с приняли участие нижегородские участники V международной выставки юных изобретателей (International Young Inventors Award – IYIA). Телемост был организован в рамках Digital Summit. International Young Inventors Awardпроходит в Сануре 19-22 сентября.

С видеообращением к участникам телемоста обратилась директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. "Отрадно, что мероприятие, посвященное использованию инновационных цифровых решений в народном хозяйстве, проходит в Нижегородской области. Я думаю, это отличный сигнал нашим зарубежным партнерам о том, что каждый российский регион уникален и обладает огромным потенциалом. Подобные мероприятия помогают нам, дипломатам, привлекать внимание иностранных инвесторов и компаний к нашей стране, демонстрировать миру, что Россия – современное, технологически развитое государство", - отметила Мария Захарова.

От Нижегородской области в выставке участвуют Максим Бушуев и Глеб Горькаев из Сарова, разработавшие систему контроля усталости водителя – "умный помощник роботизированного автомобиля". Также Мария Яушкина из Сарова представит устройство помощи слабовидящим, Владимир Крупа и Александр Дудков из Нижнего Новгорода - роботизированную модель малого беспилотного судна по очистке водной среды "Экобот" и роботизированную модель беспилотного автономного судна, предназначенного для длительного мониторинга водной поверхности на дальней дистанции – "Парус-Крыло". Отмечается, что последний проект был представлен президенту России в образовательном центре "Сириус" в июле 2018 года и получил золотую медаль в конкурсном отборе.

Как подчеркнул министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, правительство Нижегородской области "достаточно активно развивает инновационные проекты и поддерживает, в том числе, и юношеские изобретения".

Напомним, что Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября 2018 года. Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".



СПРАВКА:

Всего в выставке примут участие 13 стран-участниц, будут представлены более 300 изобретений. Организатор выставки - научно-техническая ассоциация "Технопол-Москва" (уполномоченный представитель международного организационного комитета IYIA в России) при поддержке министерства иностранных дел Российской Федерации, правительств Нижегородской области и Республики Татарстан, рабочей группы "Маринет" и НГТУ им. Алексеева.