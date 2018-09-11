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Бизнес

Три соглашения подписал глава Нижегородской области Глеб Никитин для развития IT-технологий в регионе

19 сентября 2018 19:29  [109] Бизнес
Подписание соглашения со Сбербанком

Подписание соглашения со Сбербанком

Фото: НИА Нижний Новгород

Три соглашения подписал глава Нижегородской области Глеб Никитин для развития IT-технологий в регионе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на подписании соглашений.

Подписи под документами со стороны области поставил глава региона Глеб Никитин.

Первое соглашение подписано с компанией Cisco. Сотрудничество предусматривает повышение эффективности управления и контроля за городскими службами и инфраструктурой, внедрение систем повышения эффективности производства и создание единой цифровой информационно-образовательной среды.

Еще одно соглашение Глеб Никитин подписал с президентом АО "ЭР-Телеком Холдинг" (один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России) Андреем Кузяевым. Стороны намерены сотрудничать в вопросах развития телекоммуникационной инфраструктуры в регионе.

"Соглашение подразумевает самостоятельные инвестиционные проекты компании, которым мы будем оказывать административную поддержку", - сказал Глеб Никитин.

Также состоялось подписание соглашения со Сбербанком. Документ предполагает сотрудничество по вопросам использования сквозных технологий и цифровых платформ в госуправлении, промышленном секторе и иных сферах деятельности.

В рамках соглашения планируется запуск акселераторов; развитие системы поиска, поддержки и развития стартапов на ранних стадиях; создание прототипов цифровых продуктов и сервисов для правительства Нижегородской области; продвижение инновационной кластерной экосистемы среди студентов, IT-предпринимателей.

Глава региона сообщил, что в ходе сотрудничества банк реализует финансовую поддержку стартапов, предоставит различные сервисы. В целом соглашение предусматривает 12 направлений сотрудничества, которые связаны с цифровизацией.

Напомним, что 19 сентября в Нижнем Новгороде начал работу международный Digital Summit. Его ключевая тема - цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни.

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