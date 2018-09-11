Арзамасский театр драмы в Нижегородской области открыл сезон премьерой спектакля "Тень" Культура и отдых

Фото: пресс-служба МИК МО "Единой России" в г.Арзамас

Арзамасский театр драмы в Нижегородской области открыл новый театральный сезон премьерой спектакля "Тень" по пьесе Евгения Шварца 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба МИК местного отделения партии "Единая Россия".

Как сообщается в пресс-релизе, в рамках Федерального партийного проекта "Культура малой Родины" театру Драмы на постановку новых спектаклей в 2018 году было выделено около 8 млн рублей. "Благодаря участию в проекте, театр вновь смог позволить себе пригласить постановочную группу из Санкт-Петербурга, отремонтировать сцену, заменить устаревшее звуковое и световое оборудование, установить новые кулисы и занавес. Теперь сцена полностью адаптирована к постановке технически сложных спектаклей. В результате зрители в полной мере смогут насладиться игрой актеров и погрузиться в тайну театрального действа", - говорится в сообщении.

По словам директора театра драмы Марины Швецовой, некоторая часть закупленного оборудования будет установлена в 2019 году.

Первой премьерой нового 76-го театрального сезона в Арзамасе стал спектакль "Тень" по Евгению Шварцу в постановке режиссера Александра Иванова и художника Елизаветы Егоровой, работающих в команде со специалистами из Санкт-Петербурга – хореографом Анной Копытинской и художником-технологом Екатериной Ивановой. "Спектакль поставлен в интригующем жанре "фантасмагория", где смешались драма, комедия и фантастика. Пьеса "Тень" полна светлого поэтического очарования, глубоких философских размышлений и человеческой доброты. Выбор её был обусловлен потребностью создать спектакль для семейного просмотра, с этой задачей постановочная группа и актеры определенно справились и были вознаграждены бурными овациями и радостными улыбками поклонников", - рассказывается в пресс-релизе.

"Город безусловно выиграл от участия в проекте "Культура малой Родины". Начался новый этап в развитии нашего провинциального театра, где ставят спектакли высочайшего уровня", – прокомментировал событие координатор проекта, руководитель исполнительного комитета арзамасского отделения "Единой России" Евгений Горшков.