Нижегородский минпром и Сбербанк станут совместно искать для региона зарубежных партнеров по бизнесу Бизнес

здание правительства Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничество, которое подразумевает поиск зарубежных партнеров по бизнесу для предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Соглашение подписано в ходе международного Digital Summit, который проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября.

Документ подписали министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов и управляющий головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Сергей Алимов.

Соглашение предполагает сотрудничество по вопросам использования и совместного продвижения платформы Best of Business Partners ("Банк бизнес-партнеров"), которая является бесплатной онлайн-площадкой для поиска зарубежных партнеров по бизнесу.

"Подписание соглашения со Сбербанком позволяет создать площадку для предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Сейчас мы вместе со Сбербанком собираемся продвигать продукцию наших предприятий на внешние рынки. Цель платформы - создать market place для участников внешнеэкономической деятельности, упростить - поиск бизнес-партнеров, способствовать - продвижению товаров и услуг предпринимателей на международный рынок", - сказал Максим Черкасов.

СПРАВКА:

Платформу Best of Business Partners Сбербанк представил в ноябре 2017 года. На сайте можно размещать информацию о себе и своем товаре, знакомиться с предложениями поставщиков, а также получить бесплатную консультацию по банковскому сопровождению внешнеэкономической деятельности.

По данным на сентябрь 2018 года, на ресурсе зарегистрировано более 14 тысяч пользователей из 132 стран мира, включая Россию, Китай, США, Индию, Австралию, Великобританию.