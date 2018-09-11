Последние новости рубрики Бизнес
20 сентября 2018 13:53  [425] Нижегородский минпром и Сбербанк станут совместно искать для региона зарубежных партнеров по бизнесу
20 сентября 2018 09:49  [1166] ТП "Нижегородец" обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 511 млн рублей
19 сентября 2018 19:29  [1360] Три соглашения подписал глава Нижегородской области Глеб Никитин для развития IT-технологий в регионе
19 сентября 2018 18:47  [1616] Нижегородская область и Cisco станут развивать сотрудничество в области цифровой экономики региона
19 сентября 2018 16:17  [184] Более 40 нижегородских компаний приняли участие в первом дне Международного Digital Summit
19 сентября 2018 15:53  [1467] "Мы внедряем информационные технологии ради того, чтобы сделать жизнь наших людей комфортнее", - Глеб Никитин
19 сентября 2018 15:11  [217] Депутаты ЗС НО рекомендовали утвердить инвестсоглашение между нижегородским правительством и ООО "Юнилин"
19 сентября 2018 12:52  [1473] Глеб Никитин считает Нижегородскую область потенциальным лидером в сфере цифровизации экономики
19 сентября 2018 12:39  [340] Международный Digital Summit открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября
19 сентября 2018 11:38  [244] Нижегородское ООО "Агроблок" подписало договор по сервисному обслуживанию сельхозтехники с белорусским предприятием
Бизнес

Нижегородский минпром и Сбербанк станут совместно искать для региона зарубежных партнеров по бизнесу

20 сентября 2018 13:53  [425] Бизнес
здание правительства Нижегородской области

здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничество, которое подразумевает поиск зарубежных партнеров по бизнесу для предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Соглашение подписано в ходе международного Digital Summit, который проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября.

Документ подписали министр промышленности и торговли региона Максим Черкасов и управляющий головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Сергей Алимов.

Соглашение предполагает сотрудничество по вопросам использования и совместного продвижения платформы Best of Business Partners ("Банк бизнес-партнеров"), которая является бесплатной онлайн-площадкой для поиска зарубежных партнеров по бизнесу.

"Подписание соглашения со Сбербанком позволяет создать площадку для предприятий, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Сейчас мы вместе со Сбербанком собираемся продвигать продукцию наших предприятий на внешние рынки. Цель платформы - создать market place для участников внешнеэкономической деятельности, упростить - поиск бизнес-партнеров, способствовать - продвижению товаров и услуг предпринимателей на международный рынок", - сказал Максим Черкасов.

СПРАВКА:
Платформу Best of Business Partners Сбербанк представил в ноябре 2017 года. На сайте можно размещать информацию о себе и своем товаре, знакомиться с предложениями поставщиков, а также получить бесплатную консультацию по банковскому сопровождению внешнеэкономической деятельности.

По данным на сентябрь 2018 года, на ресурсе зарегистрировано более 14 тысяч пользователей из 132 стран мира, включая Россию, Китай, США, Индию, Австралию, Великобританию.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph