Памятники Ленину и Маяковскому в центре Дзержинска Нижегородской области хотят сделать объектами культурного наследия Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Памятники Ленину и Маяковскому в центре Дзержинска Нижегородской области хотят сделать объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Речь идет о памятниках Ленину и Маяковскому, расположенных на одноименных площадях города. Предполагается, что их включат в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) до конца 2018 года.

На очередном заседании комитета по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике депутаты Виктор Софронов, Константин Фокин и председатель Дмитрий Меснянкин рассмотрели повестку из девяти вопросов.

О результатах проведения работы по установлению историко-культурной ценности памятников рассказала заместитель главы администрации Валентина Сахарова.

Работу по приданию городским памятникам статуса объектов культурного наследия местного значения члены комитета инициировали ещё 2016 году.

По словам заместителя главы администрации, в третьем квартале 2018 года по заказу Государственного автономного учреждения Нижегородской области "Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области" проведена государственная историко-культурная экспертиза, обосновывающая принятие решения о включении выявленных объектов культурного наследия "Памятник В.В.Маяковскому" и "Памятник В.И.Ленину" в Дзержинске в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

По итогам исследований экспертами составлены соответствующие акты о том, что по критериям градостроительной значимости, типологической представительности и историко-художественной ценности два дзержинских памятника обоснованно могут быть включены в реестр в качестве объектов культурного наследия муниципального значения.

Валентина Сахарова пояснила депутатам, что в четвертом квартале 2018 года будет издан соответствующий приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Таким образом, в Дзержинске памятники Маяковскому и Ленину станут первыми объектами культурного наследия местного значения.

Депутаты приняли информацию к сведению, а ещё восемь проектов решили вынести на ближайшее заседание Думы.