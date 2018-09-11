Нижегородская администрация планирует внедрить систему распознавания лиц в двух школах города в 2018 году Общество

Владимир Панов Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода планирует реализовать пилотный проект по внедрению системы распознавания лиц в двух школах города в рамках реализации проекта "Умный город" до конца 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 20 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, Владимир Панов выступил с презентацией на панельной дискуссии в рамках Международного Digital Summit 2018 на тему "Умный город/умный регион: Цифровая модель территорий и инфраструктуры в эпоху использования инновационных технологий и промышленного интернета".

Так, в частности мэр отметил, что с приходом на пост главы Нижегородской области Глеба Никитина была поставлена задача создания общего электронного документооборота. "Это не просто экономия бумаги и сохранение деревьев – это единая система, которая позволит оперативно шагать по всем этапам совместной работы", - отметил Панов.

Также глава города затронул цифровые нововведения в сфере безопасности и образования. "Город должен становиться более "оцифрованным". Видеокамерой на улице никого не удивишь, поэтому сейчас стоит следующая задача – это система распознавания лиц. До конца этого года мы внедряем пилотный проект в двух школах. Вход и выход детей в образовательное учреждение будет работать не через карточки и турникеты, а при помощи системы распознавания лиц. При этом в базу данных с согласия участников проекта будут включены не только школьники, но и их близкие и родные", - рассказал мэр.

По словам Владимира Панова, коммуникацию с предпринимателями также необходимо переводить в информационную систему. "Внедрение информационной системы для предпринимателя будет полезно обеим сторонам, например, город может предлагать свои продукты – приватизацию, аренду, концессию, МЧП, где предприниматель может сделать выбор", - подчеркнул мэр города.

Кроме того, Владимир Панов поделился опытом в сфере ЖКХ. "Портал "Наш Нижний был запущен за 3,5 месяца. Это простой инструмент, показывающий высокую эффективность и выстраивающий более открытый диалог между жителями и управляющими компаниями или ТСЖ", - отметил глава Нижнего Новгорода. Он также отдельно отметил внедрение цифровизации в сфере ритуальных услуг.

"Очень важно ввести площадку для диалога между нижегородцами, которые смогут сообщать об экологических проблемах, надзорными органами, оперативно реагирующими на поступившую информацию, и муниципалитетом, координирующим все действия. В сфере экологии необходим постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха через ПДК, атмосферные станции. Все это оборудование есть, его не сложно устанавливать на световые опоры, которые сейчас становятся базовым элементом в инфраструктуре нового города. Внутри этой опоры можно размещать устройства беспроводной связи, WI-FI, либо сдавать в аренду сотовым операторам. Кроме того, у нас есть предложение от Ростеха по установлению датчиков, позволяющих контролировать температуру дорожного покрытия и высоту снежного покрова. Это поможет более тщательно контролировать качество уборки и содержание улиц. Чем более "зеленый" город мы создадим, тем выше будет продолжительность жизни", - подчеркнул Владимир Панов.

Напомним, в федеральный проект "Умный город" вошли Нижний Новгород и Саров. В рамках проекта из бюджета страны будут выделены субсидии на организацию "умных" остановок, парковок, светофоров, а также системы интерактивного общения горожан и муниципалитета.