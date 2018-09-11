Институт развития городской среды Нижегородской области представит программы 2019 года в октябре Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Институт развития городской среды Нижегородской области представит в октябре программы, которые получат федеральное финансирование в 2019 году.

Как сообщил член правления ТПП НО Денис Лабуза. предстоящая презентация, которая пройдёт на базе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Нижегородской области, будет также итогом анализа двух больших мероприятий, посвященных реализации федеральных программ и состоявшихся в последнее время в регионе. "По итогам конференции, посвященной реализации программы "Формирование комфортной городской среды", прошедшей недавно в Торгово-промышленной палате Нижегородской области по инициативе министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрея Черткова и под руководством главы области Глеба Никитина, мы впервые увидели потенциал некоей синергии работы нескольких программ поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Денис Лабуза.

По его словам, это не только выделение средств по линии министерства промышленности и предпринимательства региона для производства малых архитектурных форм в муниципалитетах, но и генерирование event-компаниями на новых пространствах/ "Событийности и сезонной, и круглогодичной, и постоянной, и перемещающейся с места на место. Только все это в комплексе поможет поднять туристический статус региона и дать толчок развитию народных художественных промыслов", - отметил член правления ТПП.

Лабуза также обратил внимание на необходимость комплексного развития данных программ. "Ведь что мы наблюдаем, как правило? Есть две программы, которые могли бы взаимодействовать, создавая синергетический эффект, дополняя друг друга. Но вместо этого начинается борьба - сначала за внимание губернатора, потом борьба с минфином за финансирование. В результате программы, которые могли бы дополнять друг друга, тем более которые находятся в разных блоках губернатора, начинают конкурировать между собой и друг другу мешать. И когда мы говорили о реализации программы "Формирование комфортной городской среды" с главами районов и архитекторами, мы именно это и подчеркивали: вы тоже постарайтесь, чтобы развитие было комплексным, чтобы при улучшении благоустройства учитывалась событийность на благоустроенных площадках", - отметил он.

Предприниматель рассказал, что министр Андрей Чертков приглашал на конференцию компанию из Татарстана, которая рассказала о том, как строила взаимодействие власти с жителями по обустройству того или иного пространства. "У них состоялся не один десяток встреч, потому что в любом сквере или парке есть конкурентная среда: спортсмены, велосипедисты, лыжники, мамочки с колясками. И нужно, чтобы все они нашли взаимодействие, а пространство было спроектировано таким образом, чтобы разные сообщества не мешали друг другу на нем. И сегодня на площадке комитета по развитию малого и среднего бизнеса при ТПП НО мы и пытаемся запустить все эти совместные программы", - сказал Денис Лабуза.

Он также сообщил, что в минувший понедельник в Торгово-промышленной палате также прошла встреча предпринимателей с директором экспортного центра Нижегородской области Владимиром Селезневым. "По ее итогам три компании высказали свое желание участвовать в экспорте продукции – компании, которые уже ведут переговоры, но столкнулись с определенными трудностями. А программа, которую им представил Владимир Селезнев, может быть тем самым дружеским плечом, которое подставляет предпринимателям государство - это может быть сертификация на местные и иностранные рынки, помощь торгпредств и посольств в проведении переговоров или компенсация по участию в целевых выставках наших компаний за рубежом. То есть реальная помощь, благодаря которой они выйдут на иностранные рынки", - подчеркнул Денис Лабуза.