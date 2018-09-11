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Политика

Госдума РФ приняла в I чтении предложенный ЕР законопроект о зачислении в ПФР конфискованных средств коррупционеров

20 сентября 2018 17:56  [192] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд Российской Федерации средства от реализации конфискованного имущества коррупционеров. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" 20 сентября 2018 года.

С данным предложением ранее, 20 августа, на совместном заседании генерального совета партии и совета руководителей фракций "Единой России" выступил секретарь генерального совета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Уверен, что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд", – заявил он по итогам заседания.

Отмечается, что принятый в первом чтении законопроект расширяет перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ. Новым источником станут средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ. Согласно законопроекту, денежные средства зачисляются в бюджет ПФР и направляются на выплату страховых пенсий. Объем таких денежных средств в 2019-2024 годах может составить около 1,8 млрд рублей. Предполагается, что документ вступит в силу уже 1 января 2019 года.

Как сообщил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, законопроект предусматривает внесение поправки в Бюджетный кодекс. "Данная поправка предусматривает, что средства, конфискованные за коррупционные преступления, а также средства, идущие от реализации или управления имуществом, которое было конфисковано в связи с совершением коррупционных преступлений, напрямую зачисляются в Пенсионный фонд и идут на выплату страховых пенсий", - сказал он.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять нижней палате парламента законопроект, инициированный группой депутатов от фракции "Единой России" во главе с Сергеем Неверовым, в первом чтении.

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