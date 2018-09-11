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Общество

Активисты "Единой России" проверили ход работ по благоустройству на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде

20 сентября 2018 17:45  [50] Общество
Ручей на Щелоковском хуторе

Ручей на Щелоковском хуторе

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

Активисты "Единой России" проверили ход работ по благоустройству на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 20 сентября 2018 года.

Представители местного отделения "Единой России" и администрации Приокского района Нижнего Новгорода проверили ход работ по благоустройству Первого (верхнего) озера Щелоковского хутора. Работы ведутся в рамках реализации приоритетного партийного проекта "Городская среда".

В настоящий момент подрядчик уже приступил к установке бордюрного камня и завозу речного песка для пляжной зоны.

"На таких выездных проверках мы можем на месте отследить ход работ, оценить их качество, соответствие с проектом и сроками выполнения. И в этом смысле нам очень помогает обратная связь с жителями района, которые вносят свои предложения, высказывают сомнения, задают вопросы. Мы внимательнейшим образом реагируем на любые замечания, и оперативно стараемся либо разъяснить ситуацию, либо исправить какие-то недочеты", - пояснила заместитель секретаря Приокского отделения партии Ольга Деревянкина.

Как сообщалось ранее, подрядная организация приступила к посадке 162 кустарников и деревьев ценных пород.

Напомним, в рамках партийного проекта "Городская среда" на территории Щелоковского хутора будет проведен комплекс работ по благоустройству: оборудованы песчаные и асфальтовые дорожки, рулонный газон, бетонный переход через ручей; декорированы галькой и валуном зоны ручья; посажены деревья и кустарники, разбиты цветники; установлены бортовой камень, деревянный бордюр, а также новые скамейки, урны и кабины для переодевания. На эти цели выделено более 23 млн рублей. Благоустройство планируется завершить к началу октября.

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