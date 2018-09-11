Подрядчик планирует завезти более 400 тонн декоративного камня для благоустройства Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подрядчик планирует завезти более 400 тонн декоративного камня для благоустройства Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 17 сентября 2018 года.

Напомним, работы по благоустройству Первого (верхнего) озера Щелоковского хутора проходят в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В настоящее время подрядчик приступил к установке бордюрного камня и завозу речного песка для пляжной зоны.

Как рассказал директор компании-подрядчика, ООО "Дорожник", Юрий Котов, после земляных работ по подготовке прогулочных тропинок, рабочие приступят к посадке цветников, чтобы ростки успели "прижиться" до наступления холодов, чтобы исключить угрозу смыва плодородного грунта. Также подрядная организация уже приступила к посадке 162 кустарников и деревьев ценных пород.

"Отличительной особенностью Щелоковского хутора станет благоустройство ручья, для чего подрядчик завезет более 400 тонн декоративного камня крупной фракции из республики Дагестан. Ведь первостепенная задача для нас - сохранение природного ландшафта, в частности, самого устья. Этот ручей является главным источником пополнения воды в озере, поэтому работу мы будем контролировать в ежедневном режиме", - отметил и.о. главы администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, 18 марта 2018 года в ходе голосования были определены общественные территории для первоочередного благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".