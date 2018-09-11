Реверсивное движение будет введено на дороге к п.Шаранга Нижегородской области до июля 2019 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение будет ограничено на дороге к посёлку Шаранга Нижегородской области до июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 21 сентября 2018 года.



Согласно информации, 29 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года будет ограничено движение на участке автодороги подъезд к рабочему поселку Шаранга от автодороги Арья – Тонкино – Шаранга - граница Республики Марий Эл.

На участке этой дороги будет введено реверсное движение.

Схема ограничения движения опубликована на сайте ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".