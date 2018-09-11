Пингвинарий в нижегородском зоопарке "Лимпопо" откроется не раньше 2020 года Общество

Фото: сайт "Лимпопо"

Пингвинарий в нижегородском зоопарке "Лимпопо" откроется не раньше 2020 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил директор зоопарка Владимир Герасичкин.

На сайте зоопарка размещена информация, что "Лимпопо" получил грант в размере 400 тысяч рублей на продолжение строительства пингвинария, возведение которого зоопарк ведет уже не первый год.

Владимир Герасичкин пояснил, что эти 400 тысяч являются "каплей в море", и средства планируется потратить на незначительные строительные или ремонтные работы в рамках проекта "Пингвинарий", который совмещен с вольером для белого медведя.

Директор зоопарка также сказал, что к пингвинарию предъявляются высокие требования со стороны комиссий из Европы. Без одобрения этих комиссий зоопарк не получит разрешения на ввоз пингвинов, поскольку они являются птицами занесенными в международную красную книгу.

"Сейчас такая политическая ситуация, которая отражается даже на зоопарках и ввозе животных из-за рубежа", - пояснил Владимир Герасичкин.

Он добавил, что специалисты из Москвы, являющиеся представителями комиссии из Европы, уже посещали зоопарк "Лимпопо" и осмотрели вольер для белого медведя, где также на отдельной территории станут содержаться пингвины. Комиссия признала территорию для пингвинов не пригодной.

Теперь руководству "Лимпопо" предстоит изыскивать средства для того, что бы вольер для пингвинов соответствовал Европейским требованиям. По мнению Владимира Герасичкина, это произойдет не раньше 2020 года.

"Пингвинов мы увидим в "Лимпопо" не раньше 2020 года", - сказал он.