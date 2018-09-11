Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области планируют на выездном совещании уточнить границы земельных участков Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Члены комитета по строительству, архитектуре и землепользованию Думы Дзержинска Нижегородской области приняли решение провести выездное заседание для уточнения границ земельных участков ряда городских улиц для разработки проектов планировок их территорий. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 21 сентября 2018 года.

На заседании комитета по строительству, архитектуре и землепользованию председатель Юрий Шахунц и депутаты Сергей Клейменов и Роман Трошин рассмотрели повестку из семи вопросов.

Начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Дементьев рассказал, как на текущий момент обстоят дела с разработкой проектов планировки городских территорий. По его словам, специальный отдел для разработки проектов создан и проведена следующая работа: ориентировочно определены границы земельных участков, которые вошли в список, составленный совместно с депутатами, изготовляются технические задания на изыскания.

Юрий Шахунц пояснил, что целесообразно будет провести выездное заседание комитета, чтобы уточнить границы земельных участков в первую очередь улиц, по которым проходят крупные дороги – проспект Свердлова, Заревская объездная, проспект Ленинского Комсомола: "Важный момент - проспект Свердлова, который в перспективе должен будет расшириться. Посмотрев намеченные границы, я обратил внимание, что они очень заужены. Их надо расширять до красных линий застройки, чтобы мы могли в итоге получить хороший качественный проспект с двумя полосами в одну и другую сторону. В этом случае проспект разгрузит центр города и будет хороший выезд в сторону поселка Решетиха", - подчеркнул он.

В итоге члены комитета решили в ходе выездного комитета по тем дорогам, которые вошли в дорожную карту, уточнить границы земельных участков, и поручили администрации провести совещание с участием заинтересованных лиц, депутатов в отношении определения границ территорий поселков.

В том числе, депутаты обсудили изменения в бюджет текущего года, которые представила заместитель главы города Ольга Сахончик, и рекомендовали администрации при формировании бюджета 2019 года заложить финансирование на разработку проекта газификации поселка Пыра.

В заключение они обсудили изменения в закон Нижегородской области "Об обеспечении чистоты и порядка на территории области". Изменения предусматривают коррективу понятия "прилегающая территория" (к объекту), предлагают создание схемы границ прилегающей территории. Депутаты предложили направить в Законодательное собрание области дополнение в проект закона. Оно предусматривает, что при определении границ прилегающих территории к зданиям, строениям, сооружениям и земельным участкам в данные границы не будут включатся придорожные полосы автомобильных дорог и железнодорожных путей (переездов).