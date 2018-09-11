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Общество

Около 300 нарушений выявили при проверке готовности нижегородских домов к отопительному сезону

21 сентября 2018 16:17  [335] Общество
Около 300 нарушений выявили при проверке готовности нижегородских домов к отопительному сезону

Около 300 нарушений выявили при проверке готовности нижегородских домов к отопительному сезону

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 300 нарушений выявили при проверке готовности домов Нижегородской области к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время подготовка к отопительному сезону заканчивается и перед началом процесса оформления паспортов готовности глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение региональной Госжилинспекции выборочно проверять уже подписанные документы готовности многоквартирных домов (МКД).

"Подготовка к отопительному сезону идет ровно, по графику. В настоящее время подписано 95% паспортов готовности, но для нас важно, чтобы отчеты на бумаге не расходились с реальностью. Я поручил госжилинспекции такую проверку проводить. Уже проверено 3,5 тысячи паспортов готовности, выявлено около 300 нарушений, которые устраняются в плановом порядке", - сказал Глеб Никитин.

В пресс-службе сообщили также, что в текущем году в связи с теплым началом осени отопительный сезон в жилом фонде начнется в начале октября. Социальные объекты, особенно на севере области, уже подают заявки на подключение тепловой энергии.

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