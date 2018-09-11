Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде закрылся 21 сентября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде закрылся 21 сентября 2018 года. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на официальном закрытии.

Ровно за месяц общими усилиями нижегородцев, градозащитников, поддержки различных компаний, представителей городской власти удалось восстановить дом 1891 года на ул. Короленко (Дом вдовы титулярного советника Скворцовой). Фестиваль стартовал 20 августа.

Глава города Владимир Панов, который также приехал на закрытие, и ранее лично принимал участие в покраске фасада, вручил благодарственные письма партнерам проекта, открытки - самым активным волонтерам, и поделился своими впечатлениями.

"Очень теплые ощущения. Это удивительный пример созидания, когда все объединились, чтобы сделать подарок городу. Это первый пример совместной работы нижегородцев и городской власти для воссоздания исторического дома. У этого дома не было бы шансов на вторую жизнь. Наверно он так бы и стоял, если бы не активисты и градозащитники, которые инициировали проведение фестиваля. Более 200 человек приняли участие. Я сам работал на фасаде. Мне удалось попасть в тот момент, когда было пробное нанесение краски. Самое сложное – это подготовить фасад, самая приятная часть – это покраска. Результат качественный. Самое главное, что будет дальше. Этот дом я предложу отдать под некоммерческие организации, которые занимаются исторической частью города, чтобы были и социальные проекты", - рассказал Панов.

"Я не ожидала, что такое огромное количество людей нас поддержит. Хотели восстановить дом, хотя бы фасады покрасить, а с другой стороны сделать так, чтобы большое количество нижегородцев узнали об истории города, в том числе об истории квартала и дома Авдотьи Скворцовой. Культурная программа фестиваля также имеет свой эффект. Огромное количество людей посетили экскурсии. Это не "гнилушки" и они очень интересуют людей. Двери во время фестиваля не закрывались, чердак посетило огромное количество людей", заметила сокоординатор фестиваля, кандидат исторических наук Анна Давыдова.

Вместе с волонтерами и сокоортинаторами фестиваля мэр города осмотрел "Дом Скворцовой" и познакомился с историей и тайнами дома.



Анна Давыдова рассказала, что, разбирая один из чуланов, волонтеры нашли фотоархив горьковского фотографа-любителя Эрнеста Павловича Круткова и часть архива с дневниковыми записями заместителя главного редактора "Горьковской правды", заслуженного деятеля культуры, фронтовика Леонида Васильевича Елистратова.

Как отметил один из волонтеров Никита Гамзюль, участие в восстановлении дома оказалось захватывающим и интересным отдыхом, который он планирует повторить в следующем году. "С большим удовольствием подключусь к проекту. Надеюсь, что у меня будет возможность с утра и до вечера участвовать в восстановлении другого дома с историей", - отметил он.

"Люди наполнены энергией и смыслом, делают вместе общее дело, уделяя ему столько времени, сколько они могут себе позволить, но делают это с любовью. И общий эффект выражения любви своему городу фантастически приятен", - подчеркнула волонтер Нина Ершова.

В рамках восстановительных работ были выполнены: подготовка проекта ремонта фасада здания, устройство бетонной отмостки, ремонт поверхности цоколя дома с заменой кирпича, оштукатуривание и покраска поверхности, ремонт фасада дома по периметру (в том числе установка лесов для производства работ), снятие старого покрасочного слоя до основания, восстановление утраченных элементов резьбы деревянного фасада и декора, грунтовка деревянных поверхностей фасада здания, покраска деревянного фасада в два слоя, стекольные работы на поврежденных окнах здания, устройство отливов и сандриков по периметру всего здания (в том числе оконных и цокольных), разборка сарая, частичный ремонт протекающей кровли здания, воссоздание утраченного деревянного крыльца, установка нового забора и благоустройство территории.

Общая стоимость работ составила почти 600 тысяч рублей. Общее количество волонтеров, работающих на доме постоянно или временно, составило более 200 человек.

СПРАВКА:

Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" проходит в 27 городах России. Город получает приведенный в порядок исторический дом, а фестиваль обращает внимание жителей на ценность исторической среды и объединяет городских активистов, бизнес, медиа-ресурсы в активное сообщество. Подробности в группе в соцсети Facebook и ВКонтакте.

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