Пожар в нижегородском концертном зале "Юпитер" произошел 21 сентября Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Пожар в нижегородском концертном зале "Юпитер" произошел 21 сентября 2018 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, около 17:30 возгорание было ликвидировано, "на втором этаже горел мусор". Площадь пожара составила 30 кв. метров.

В ликвидации участвовали 32 человека и 11 единиц техники. Пострадавших нет.