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Пожар в нижегородском концертном зале "Юпитер" произошел 21 сентября 2018 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, около 17:30 возгорание было ликвидировано, "на втором этаже горел мусор". Площадь пожара составила 30 кв. метров.
В ликвидации участвовали 32 человека и 11 единиц техники. Пострадавших нет.Напомним, в январе 2017 года депутаты Думы Нижнего Новгорода высказали опасение, что концертный зал "Юпитер" (пл. Октябрьская,1) может быть перепрофилирован в торговый объект после пяти лет обременения, которые заканчиваются в 2019 году. На тот момент участок находился в собственности ООО "Юпитер", которое было выделено из ООО "Сити-Центр", купившего здание "Юпитера" в 2014 году за 241,5 млн рублей.
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