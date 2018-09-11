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Бизнес

Агентство Moody’s подтвердило высокий рейтинг НБД-Банка

21 сентября 2018 12:34  [51] Бизнес

Фото: НБД-Банк

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило высокий рейтинг НБД-Банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Агентство подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3 и долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2.

Специалисты рейтингового агентства отмечают положительную динамику качества кредитного портфеля, высокий уровень ликвидности и запас прочности по показателю достаточности капитала.

"Рейтинговое агентство Moody’s является одним из самых авторитетных и влиятельных международных рейтинговых агентств. В связи с этим решение экспертов подтвердить банку стабильный прогноз по долгосрочным рейтингам открывает перед нами новые перспективы в сфере решения задач малого и среднего бизнеса", - сказал председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.

"Данная оценка нашей деятельности со стороны агентства говорит в первую очередь о том, что мы по-прежнему сохраняем свои сильные позиции на банковском рынке и придерживаемся правильной стратегии развития", - добавил он.

СПРАВКА:
"НБД-Банк" специализируется на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 24 офиса в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл.

В 2017 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте до уровня Ва3, данный рейтинг был в очередной раз подтвержден в 2018 году. Также рейтинговое агентство RAEX (Эксперт RA) присвоило НБД-Банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингам стабильный. А журнал Forbes включил НБД-Банк в топ-100 самых надежных банков на российском финансовом рынке.

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