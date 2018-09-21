Директор АПЗ Олег Лавричев принял участие в заседании экспертного совета в сфере ГОЗ в Туле Бизнес

Фото: пресс-служба АПЗ

Очередное заседание экспертного совета в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) Федеральной антимонопольной службы России состоялось в АО "Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова" и его дочернем предприятии АО "Щегловский вал" в Туле. В нем принял участие генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода, депутат ЗСНО, член ЭС Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ 21 сентября 2018 года.

Члены экспертного совета осмотрели производственные площадки – цех сборки боевых отделений "Бахча" и "Бережок", а также цех тяжелых машин. На совещании ключевыми были вопросы формирования источников рентабельности предприятий ОПК.

Генеральный директор АО "АПЗ" Олег Лавричев обратил внимание на то, что в ходе заседания обсуждались вопросы правового регулирования аспектов, связанных с ценообразованием продукции по ГОЗу, формированием состава затрат, накладных расходов. "Есть серьезные наработки рабочих групп, которые будут выданы через экспертный совет в соответствующие министерства как рекомендательные для введения в положения, правила, инструкции, то есть в нормативно-правовую базу, которая регулирует вопросы формирования цены", - отметил он.

Депутат ЗС НО рассказал, что одной из рабочих групп были сформулированы предложения, касающиеся включения в состав затрат расходов предприятий, связанных с интеллектуальной работой (исследовательской, опытно-конструкторской) и изготовлением в связи с этим необходимого контрольно-поверочного, испытательного и лабораторного оборудования. "До сих пор эти расходы не учитывались должным образом. Мы говорили о том, что в текущем режиме деятельности предприятий в условиях санкционных режимов очень важным являются вопросы формирования источников рентабельности, прибыльности, что создает базу для развития, расширения технологических возможностей, проведения инициативных опытно-конструкторских работ", - подчеркнул Лавричев.

Также на заседании рассматривался вопрос о роли военных представительств в выполнении ГОЗа. "Сейчас формируются рекомендации Министерству обороны, нормативно правовая база для актуализации работы ВП с привязкой к ответственности и задачам предприятий по выполнению ГОЗа. Мы должны создать такие механизмы и условия взаимодействия друг с другом, чтобы качественно, надежно и в срок выполнять гозоборонзаказ", - заключил гендиректор АПЗ.

Все предложения рабочих групп в дальнейшем будут направлены в качестве предложений Военно-промышленной комиссии, Министерству промышленности и энергетики и другим государственным структурам для их реализации.