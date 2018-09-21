Морковь и лук подешевели в Нижегородской области на 9,4% и 4,6%, — нижегородстат Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Морковь и лук подешевели в Нижегородской области на 9,4% и 4,6% соответственно за период с 10 по 17 сентября 2018 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, в регионе на 9,4% подешевела морковь (со 30,6 до 27,7 рублей за кг), на 4,6% — лук (с 23,04 до 21,9 рублей за кг). Также на 0,4% снизилась средняя цена на говядину (с 323,7 до 322,3 рублей за кг), рыбу – на 0,7% (до 152,4 рублей за кг), сметану – 0,6% (до192,4 рублей за кг)

Кроме того, снизились средние цены на яблоки, муку, хлеб и черный чай.

При этом на 5% выросли цены на куриные яйца (до 48,98 рублей за десяток) и картофель (до 18,9 рублей за кг). На 3,2% подорожало пшено (до 43,4 рублей за кг), на 2,5% - сыры (до 461,6 рублей за кг), на 2,1% - подсолнечное масло (до 98,5 рублей за кг).

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7% меньше среднероссийского показателя.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. "От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области", — подчеркнул Глеб Никитин.