Комиссия ЗС НО по бюджету одобрила увеличение доходов и расходов на 2 млрд рублей в сентябре Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Профильная комиссия Законодательного собрания Нижегородской области одобрила увеличение регионального бюджета на 2 млрд рублей в сентябре. Данное решение было принято по итогам заседания комиссии 20 сентября 2018 года.

В соответствии с законопроектом, в связи с увеличением темпов роста фонда оплаты труда на 916,8 млн рублей будут увеличены поступления налога на доходы физических лиц, а также на 450 млн рублей – поступления налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения. Безвозмездные поступления из федерального бюджета вырастут на 960 млн рублей.

Ассигнования планируется направить на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы – 216 млн рублей; на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства - 106,1 млн рублей; на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи и мероприятия по вакцинопрофилактике – 100 млн рублей; на обеспечение льготников лекарствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 301 млн рублей; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с ростом численности получателей выплат и среднемесячного размера ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 280 млн рублей.

Кроме того, за счет дотации из федерального бюджета 294,2 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт зданий, инженерных сетей, благоустройство территорий школы №10 и школы №123 Нижнего Новгорода, а также приобретение мобильного комплекса детского технопарка "Кванториум". Также из федерального бюджета будет направлено 55,7 млн рублей на проведение капитального ремонта и закупку медицинского оборудования для городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода. 24 млн рублей составят федеральные ассигнования на создание дополнительных мест в детских садах для детей до трех лет.

"В бюджет поступили дополнительные средства, в частности, по налогу на доходы физических лиц, пришли дополнительные федеральные средства, которые, в основном, носят целевое назначение. Их мы отражаем в доходной и расходной частях бюджета. Что касается расходов, существенная часть средств будет направлена на повышение заработной платы бюджетникам в соответствии с указами Президента РФ. Часть средств пойдет на наши собственные объекты строительства, к примеру, есть несколько новых школ, которые проектируются и строятся, новый ледовый дворец и другие объекты, в соответствии с адресной инвестиционной программой", - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2018 год составят 152 млрд 345 млн рублей (увеличены на 2 млрд 196 млн рублей); расходы - 154 млрд 948 млн рублей (увеличены на 1 млрд 843 млн рублей). Дефицит уменьшится на 353 млн рублей и составит 2 млрд 603 млн рублей.

Депутаты рекомендовали принять в двух чтениях проект изменений в бюджет на заседании Заксобрания 27 сентября.

Как сообщалось ранее, глава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2018 год, предполагающий увеличение расходной и доходной части почти на 1,8 млрд рублей.

Напомним, что проект бюджета на 2019−2021 годы для рассмотрения в первом чтении планируется внести в региональный парламент 25 октября 2018 года. По поручению Глеба Никитина планируется осуществить предварительный расчет к нулевому чтению с указанием полной суммы необходимых объемов финансирования по каждому из направлений.