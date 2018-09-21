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Общество

Три мастера НХП из Нижегородской области победили во Всероссийском конкурсе "Молодые дарования"

22 сентября 2018 11:53  [205] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три мастера народных художественных промыслов (НХП) из Нижегородской области вошли в число победителей во Всероссийском конкурсе "Молодые дарования". Об этом сообщает ассоциация "Народные художественные промыслы России" 22 сентября 2018 года.

В номинации "Православие в произведениях мастеров художественных промыслов" диплом и III премию получила Елена Щукина (Павловский техникум народных художественных промыслов России, Павлово). Награда присуждена за оклад иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" (2017).

В номинации "Птицы как источник вдохновения" диплом и III премию получила Елена Частова (фабрика "Городецкая роспись", Городец) за панно "Летите, голуби, летите…" (2017).

Кроме того, лауреатом Государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства России и для талантливых молодых мастеров литературных, музыкальных и художественных произведений стала Вера Шипулина ("Хохломская роспись", Семенов).

Всего на конкурсе было представлено свыше 1100 произведений 350 авторов из 36 регионов страны. По итогам был издан каталог работ.

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