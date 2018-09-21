Три мастера НХП из Нижегородской области победили во Всероссийском конкурсе "Молодые дарования"

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Три мастера народных художественных промыслов (НХП) из Нижегородской области вошли в число победителей во Всероссийском конкурсе "Молодые дарования". Об этом сообщает ассоциация "Народные художественные промыслы России" 22 сентября 2018 года.
В номинации "Православие в произведениях мастеров художественных промыслов" диплом и III премию получила Елена Щукина (Павловский техникум народных художественных промыслов России, Павлово). Награда присуждена за оклад иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" (2017).
В номинации "Птицы как источник вдохновения" диплом и III премию получила Елена Частова (фабрика "Городецкая роспись", Городец) за панно "Летите, голуби, летите…" (2017).
Кроме того, лауреатом Государственной стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства России и для талантливых молодых мастеров литературных, музыкальных и художественных произведений стала Вера Шипулина ("Хохломская роспись", Семенов).
Всего на конкурсе было представлено свыше 1100 произведений 350 авторов из 36 регионов страны. По итогам был издан каталог работ.
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