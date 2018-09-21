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Бизнес

Президент РАН Александр Сергеев проведет совещание по теме создания центра ядерных технологий в Нижнем Новгороде 24 сентября

22 сентября 2018 14:59  [173] Бизнес
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев проведет совещание по вопросу создания центра ядерных технологий в Нижнем Новгороде 24 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Совещание пройдёт в Нижегородском кремле. Речь на нём пойдет о подготовке предложений для включения Нижегородской области в национальный проект "Наука" и создания на территории региона научно-образовательного центра ядерных и иных высоких технологий.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Шевченко, Нижегородская область первой поддержала данную инициативу. "Именно поэтому для формирования концепции научно-образовательного центра на территории области совещание проведет президент РАН", - сказал он.

Напомним, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях с приоритетами научно-технологического развития. Об этом говорится в майских указах Президента РФ Владимира Путина. Для выполнения поставленных задач был создан национальный проект "Наука".

Как сообщалось ранее, в нижегородскую Стратегию развития – 2035 включены вопросы развития ядерной медицины. О планах по созданию Центра ядерной медицины нижегородское правительство заявило в мае 2018 года.

Напомним, директор нижегородского Института прикладной физики (ИПФ) РАН Александр Сергеев был избран президентом Российской академии наук в сентябре 2017 года.

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