Более 50% картофеля собрали нижегородские аграрии в сентябре Экономика

Общая площадь уборки в этом году составляет 14,2 тысячи гектаров. По состоянию на 21 сентября убрано 8 тыс. га (56%), отмечается в информации. Аграрии продолжают уборку картофеля.

"Нижегородский регион входит в десятку крупных картофелеводческих регионов России. Ежегодный урожай этой культуры в среднем составляет порядка 800 тысяч тонн, что обеспечивает полностью внутренние потребности в этой культуре. Картофель нового урожая уже поступил в продажу. Кроме того, идет его закладка на хранение и засыпку семян", – заявил и.о. министра сельского хозяйства Алексей Морозов.

По данным минсельхоза, по объемам площадей картофеля в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Сколько при этом собрано в хозяйствах других регионов ПФО, не уточняется.

Ранее сообщалось, глава Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей. Эти средства аграрии могли использовать на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей для сельхозтехники и другие необходимые расходы.