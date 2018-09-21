МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях из-за порывистого ветра 23-24 сентября в Нижегородской области Общество

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за порывистого ветра в Нижегородской области 23-24 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным управления, ближайшие 1-3 часа местами по области и городу ожидаются усиления южного, переходящего на северо-западный, ветра порывами 15-20 м/с, с сохранением в первую половину ночи 24 сентября.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.