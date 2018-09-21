Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2018 13:27  [124] МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях из-за порывистого ветра 23-24 сентября в Нижегородской области
23 сентября 2018 08:51  [1324] Волонтеры ищут помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 15-летней Карины Минеевой (найдена живой)
22 сентября 2018 11:53  [832] Три мастера НХП из Нижегородской области победили во Всероссийском конкурсе "Молодые дарования"
22 сентября 2018 09:27  [891] Морковь и лук подешевели в Нижегородской области на 9,4% и 4,6%, — нижегородстат
21 сентября 2018 19:04  [349] Нижний сегодня: главные события дня
21 сентября 2018 18:58  [895] XIV Конгресс народов России открылся в рамках Digital Summit в Нижнем Новгороде 21 сентября
21 сентября 2018 18:50  [893] Ралли-туризм хотят организовать в Нижегородской области
21 сентября 2018 18:13  [406] Законопроекты о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста внесены в парламенты 85 субъектов РФ
21 сентября 2018 17:20  [239] Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде закрылся 21 сентября
21 сентября 2018 17:10  [152] Нижегородское Теплоэнерго намерено к 2022 году автоматизировать свои котельные и тепловые пункты
Общество

МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях из-за порывистого ветра 23-24 сентября в Нижегородской области

23 сентября 2018 13:27  [124] Общество

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций из-за порывистого ветра в Нижегородской области 23-24 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным управления, ближайшие 1-3 часа местами по области и городу ожидаются усиления южного, переходящего на северо-западный, ветра порывами 15-20 м/с, с сохранением в первую половину ночи 24 сентября.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph