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Общество

Более 12% населения Нижегородской области привито от гриппа по данным на 24 сентября

24 сентября 2018 10:54  [229] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 12% населения Нижегородской области привито от гриппа по данным на 24 сентября 2018 года. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно информации, на 24 сентября привито более 390 тысяч человек (более 12% населения области), в том числе порядка 86 тысяч детей.

Для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). Два последних из них ранее широко не циркулировали и включены взамен вирусов гриппа А/ Hong Kong / 4801/2014 (H3N2) и B/Brisbane/60/2008), которые входили в состав вакцин предыдущего эпидсезона.

Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор отмечает традиционный рост заболевания ОРВИ в регионе в сентябре 2018 года.

Напомним, что прививочная компания стартовала с начала сентября. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов планируется привить 45% населения Нижегородской области.

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