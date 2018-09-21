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Экономика

Внеочередное заседание нижегородской Думы по вопросу передачи акций "ОДЖС" в область пройдет 26 сентября

24 сентября 2018 11:31  [100] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Внеочередное заседание нижегородской Думы по возможной передаче акций АО "Объединенная дирекция по жилищному строительству города" (ОДЖС) пройдет 26 сентября. Об этом в пресс-службе Гордумы сообщили 24 сентября 2018 года.

Речь идет о безвозмездной передаче акций АО из муниципальной в областную собственность. Предполагается, что депутаты рассмотрят только этот вопрос. Начало в 10:00.

Напомним, администрация города преобразовала муниципальное предприятие (МП) "Объединенная дирекция по жилищному строительству" в акционерное общество (АО) в августе 2016 года.

Ранее администрация Нижнего Новгорода планировала преобразовать МП "Объединенная дирекция по жилищному строительству" в АО к апрелю 2016 года. Объясняя тогда НИА "Нижний Новгород" целесообразность приватизации предприятия, в департаменте строительства отметили, что в отличие от МП, акционерное общество может начинать стройку и привлекать кредитные средства, в том числе и под залог строящегося жилья. Кроме того, преобразование из МП в АО дает возможность вести строительство и привлекать кредиты без использования средств из бюджета города.

Дума Нижнего Новгорода одобрила преобразование МП в ОАО еще в июне 2014 года.

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