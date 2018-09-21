Председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар назначен председателем Второго кассационного суда общей юрисдикции Общество

Фото: Нижегородский областной суд

Председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар назначен председателем новой московской кассации - Второго кассационного суда общей юрисдикции. Данную информацию подтвердил помощник председателя Нижегородского областного суда Валерий Лазарев 24 сентября 2018 года.

Соответствующий Указ был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Срок полномочий на этом посту - шесть лет.

Валерий Лазарев не уточнил, кто в настоящий момент будет исполняющим обязанности председателя суда. Информация об этом будет сообщена дополнительно.

Напомним, на прошлой неделе высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала председателя Нижегородского областного суда Анатолия Бондара на должность председателя Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним также, что Анатолий Бондар был назначен председателем областного суда в октябре 2011 года.

СПРАВКА:

Анатолий Владимирович Бондар родился 17 ноября 1960 года в Житомирской области Украинской ССР.

1978-1980 гг. проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1986 году - окончил юридический факультет Кубанского государственного университета.

В 1986 году был избран народным судьей Кущевского районного народного суда Краснодарского края.

С 1990 по 2006 годах проходил службу в органах прокуратуры: 1990 году – назначен заместителем прокурора Кущевского района Краснодарского края, с 1991 по 2о00 годы был прокурором Щербиновского и Ейского районов Краснодарского края, зампрокурора Краснодарского края, прокурором Саратовской области. В 2006 году назначен заместителем генерального прокурора РФ, позднее - статс-секретарь – заместитель Министра юстиции РФ. В 2008 году – заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ. С 12 октября 2011 года Указом Президента РФ он назначен на шестилетний срок полномочий председателем Нижегородского областного суда.

Действительный государственный советник юстиции 1-го класса, кандидат юридических наук. Бондару А.В. присвоены звания Заслуженный юрист РФ, Почетный работник прокуратуры РФ, награжден Орденом Почета.

Разведен, имеет сына и дочь.