Последние новости рубрики Экономика
24 сентября 2018 16:10  [31] "НПАТ" пытается оспорить в суде введение запрета на расчетные операции предприятия
24 сентября 2018 15:19  [75] Стоимость проезда в г.о.Бор Нижегородской области увеличится до 25 рублей с 1 октября
24 сентября 2018 11:31  [181] Внеочередное заседание нижегородской Думы по вопросу передачи акций "ОДЖС" в область пройдет 26 сентября
23 сентября 2018 10:54  [1390] Более 50% картофеля собрали нижегородские аграрии в сентябре
21 сентября 2018 19:03  [1282] Проекты на 1,3 млрд рублей одобрил нижегородский совет по земельным отношениям 21 сентября
20 сентября 2018 18:59  [251] "Нижегородский совет по экспорту начнет действовать к концу 2018 года", - Глеб Никитин
20 сентября 2018 16:40  [191] Комиссия ЗС НО по бюджету одобрила увеличение доходов и расходов на 2 млрд рублей в сентябре
20 сентября 2018 15:48  [1658] Более 55 заявок будет рассмотрено на заседании совета по земельным отношениям Нижегородской области 21 сентября
20 сентября 2018 13:41  [402] Нижегородские аграрии получили 63 млн рублей федеральных средств для покупки сельхозтехники в 2018 году
19 сентября 2018 17:34  [1611] Прожиточный минимум жителей Нижегородской области планируется увеличить на два рубля
Экономика

Стоимость проезда в г.о.Бор Нижегородской области увеличится до 25 рублей с 1 октября

24 сентября 2018 15:19  [75] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Стоимость проезда в г.о.Бор Нижегородской области увеличится до 25 рублей с 1 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа 24 сентября.

Повышение власти объясняют "ростом цен на горюче-смазочные материалы, коммунальные ресурсы и иные составляющие расходов перевозчиков на городских маршрутах округа".

Указанный тариф установлен не менее чем на один год, отмечается в постановлении. Что касается частных перевозчиков, то решение об установлении на обслуживаемых маршрутах стоимости проезда, не превышающей указанный тариф, они принимают самостоятельно.

"На пригородных маршрутах округа предельная стоимость проезда, рассчитываемая по пассажирокилометрам, не изменится. Увеличится лишь минимальная стоимость проезда и провоза багажа, которая составит 25 рублей", - сообщается на сайте.

Заметим, что на данный момент стоимость проезда на Бору составляет 22 рубля. Таким образом, проезд вырастет на 12%.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph