Стоимость проезда в г.о.Бор Нижегородской области увеличится до 25 рублей с 1 октября Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Стоимость проезда в г.о.Бор Нижегородской области увеличится до 25 рублей с 1 октября 2018 года. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа 24 сентября.

Повышение власти объясняют "ростом цен на горюче-смазочные материалы, коммунальные ресурсы и иные составляющие расходов перевозчиков на городских маршрутах округа".

Указанный тариф установлен не менее чем на один год, отмечается в постановлении. Что касается частных перевозчиков, то решение об установлении на обслуживаемых маршрутах стоимости проезда, не превышающей указанный тариф, они принимают самостоятельно.

"На пригородных маршрутах округа предельная стоимость проезда, рассчитываемая по пассажирокилометрам, не изменится. Увеличится лишь минимальная стоимость проезда и провоза багажа, которая составит 25 рублей", - сообщается на сайте.

Заметим, что на данный момент стоимость проезда на Бору составляет 22 рубля. Таким образом, проезд вырастет на 12%.