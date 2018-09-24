Две дороги отремонтируют на сэкономленные в бюджете Нижнего Новгорода средства Экономика

Две дороги отремонтируют на сэкономленные в бюджете Нижнего Новгорода средства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 24 сентября 2018 года.

Речь идет об участках на Сормовского шоссе (от Московского шоссе до Бурнаковского проезда) и ул. Орбели.

"Экономия образовалась по результатам аукционов по определению подрядчиков ремонта метромоста и дорог Канавинского района. Выбор дорог был небольшой, учитывая, что работы должны быть сделаны до ноября и должна быть готова вся документация. В первом случае площадь ремонта – почти 18 тысяч кв.м дороги и 268 кв.м тротуаров. На остальные средства отремонтируем 4 230 кв.м проезжей части и 1 300 кв.м тротуаров ул. Орбели", – рассказал глава города Владимир Панов.

Он добавил, что ремонт должен быть качественным ввиду того, что МКУ "Центр лабораторных испытаний" получает финансирование на новое оборудование для контроля качества дорожных работ.

Напомним, новая дорога в районе Пролетарского кольца открылась в Нижнем Новгороде 6 сентября.