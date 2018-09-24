Последние новости рубрики Бизнес
24 сентября 2018 18:49  [286] Нижегородка получит 100 тыс руб за победу в конкурсе "Мама-предприниматель" с проектом "Одежда для беременных"
24 сентября 2018 14:23  [937] Правительство РФ предоставит нижегородским предприятиям автопрома 900 млн рублей
22 сентября 2018 14:59  [1744] Президент РАН Александр Сергеев проведет совещание по теме создания центра ядерных технологий в Нижнем Новгороде 24 сентября
22 сентября 2018 11:06  [336] Более 10 тысяч представителей энергетической отрасли примут участие в "Российской энергетической неделе" в октябре
21 сентября 2018 18:04  [191] Директор АПЗ Олег Лавричев принял участие в заседании экспертного совета в сфере ГОЗ в Туле
21 сентября 2018 15:47  [237] Завод "Красное Сормово" построил пятый сухогруз RSD59 в рамках контракта с ГТЛК
21 сентября 2018 14:32  [1520] "Ростелеком" обеспечил Wi-Fi более 150 сельских населённых пунктов в Нижегородской области в I полугодии 2018 года
21 сентября 2018 12:34  [163] Агентство Moody’s подтвердило высокий рейтинг НБД-Банка
20 сентября 2018 18:26  [425] Круглый стол "Экологическая безопасность промышленных предприятий" состоялся в нижегородском Заксобрании
20 сентября 2018 17:34  [503] Судостроительный кластер, продвигающий нижегородскую продукцию за рубеж, создаст региональное правительство
Бизнес

Нижегородка получит 100 тыс руб за победу в конкурсе "Мама-предприниматель" с проектом "Одежда для беременных"

24 сентября 2018 18:49  [286] Бизнес
Нижегородка получит 100 тыс руб за победу в конкурсе Мама-предприниматель с проектом Одежда для беременных

Нижегородка получит 100 тыс руб за победу в конкурсе Мама-предприниматель с проектом Одежда для беременных

Фото: с сайта "Мама-предприниматель"

Жительница Нижегородской области Евгения Зимина выиграла грант в размере 100 тысяч рублей в федеральном конкурсе "Мама-предприниматель", представив проект "Одежда для беременных и кормящих мам". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект предполагает пошив одежды для беременных и кормящих мам по собственным лекалам и распространение её через интернет-магазин.

Всего нижегородские участницы конкурса "Мама-предприниматель" презентовали 22 проекта. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, конкурсантки заявили разнообразные бизнес-идеи. Большинство из них - совмещают и бизнес-идею, и социальную миссию.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион оказывает особую поддержку развитию женского предпринимательства.

"Конкурс "Мама-предприниматель" - это отличная возможность раскрыть свой потенциал. Каждая его участница пройдет обучение с квалифицированными тренерами, поработает над своей бизнес-идеей и впоследствии, надеюсь, преуспеет в ее реализации", - сказал глава региона.

Участницы прошли пятидневный обучающий интенсив с квалифицированными тренерами. Конкурсантки посещали успешные действующие компании, руководителями которых являются женщины, анализировали бизнес-модели этих компаний. Участницы разрабатывали маркетинговый план и финансовый расчет проектов, а также готовили презентации бизнес-планов для потенциальных инвесторов. 22 участницы решились защитить готовые проекты, отвечающие критериям реализуемости, оригинальности и обоснованности предварительных расчётов прибыли.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph