Нижегородка получит 100 тыс руб за победу в конкурсе Мама-предприниматель с проектом Одежда для беременных
Жительница Нижегородской области Евгения Зимина выиграла грант в размере 100 тысяч рублей в федеральном конкурсе "Мама-предприниматель", представив проект "Одежда для беременных и кормящих мам". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Проект предполагает пошив одежды для беременных и кормящих мам по собственным лекалам и распространение её через интернет-магазин.
Всего нижегородские участницы конкурса "Мама-предприниматель" презентовали 22 проекта. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, конкурсантки заявили разнообразные бизнес-идеи. Большинство из них - совмещают и бизнес-идею, и социальную миссию.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион оказывает особую поддержку развитию женского предпринимательства.
"Конкурс "Мама-предприниматель" - это отличная возможность раскрыть свой потенциал. Каждая его участница пройдет обучение с квалифицированными тренерами, поработает над своей бизнес-идеей и впоследствии, надеюсь, преуспеет в ее реализации", - сказал глава региона.
Участницы прошли пятидневный обучающий интенсив с квалифицированными тренерами. Конкурсантки посещали успешные действующие компании, руководителями которых являются женщины, анализировали бизнес-модели этих компаний. Участницы разрабатывали маркетинговый план и финансовый расчет проектов, а также готовили презентации бизнес-планов для потенциальных инвесторов. 22 участницы решились защитить готовые проекты, отвечающие критериям реализуемости, оригинальности и обоснованности предварительных расчётов прибыли.
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