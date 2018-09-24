Нижегородка получит 100 тыс руб за победу в конкурсе "Мама-предприниматель" с проектом "Одежда для беременных" Бизнес

Нижегородка получит 100 тыс руб за победу в конкурсе Мама-предприниматель с проектом Одежда для беременных Фото: с сайта "Мама-предприниматель"

Жительница Нижегородской области Евгения Зимина выиграла грант в размере 100 тысяч рублей в федеральном конкурсе "Мама-предприниматель", представив проект "Одежда для беременных и кормящих мам". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Проект предполагает пошив одежды для беременных и кормящих мам по собственным лекалам и распространение её через интернет-магазин.

Всего нижегородские участницы конкурса "Мама-предприниматель" презентовали 22 проекта. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, конкурсантки заявили разнообразные бизнес-идеи. Большинство из них - совмещают и бизнес-идею, и социальную миссию.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион оказывает особую поддержку развитию женского предпринимательства.

"Конкурс "Мама-предприниматель" - это отличная возможность раскрыть свой потенциал. Каждая его участница пройдет обучение с квалифицированными тренерами, поработает над своей бизнес-идеей и впоследствии, надеюсь, преуспеет в ее реализации", - сказал глава региона.

Участницы прошли пятидневный обучающий интенсив с квалифицированными тренерами. Конкурсантки посещали успешные действующие компании, руководителями которых являются женщины, анализировали бизнес-модели этих компаний. Участницы разрабатывали маркетинговый план и финансовый расчет проектов, а также готовили презентации бизнес-планов для потенциальных инвесторов. 22 участницы решились защитить готовые проекты, отвечающие критериям реализуемости, оригинальности и обоснованности предварительных расчётов прибыли.